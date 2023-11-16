SDÜ'DE MİTRAL KAPAK DARLIĞI AMELİYATI İLE SAĞLIĞINA KAVUŞAN HASTA: GÜL ÜNLÜ

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kalp rahatsızlığı sebebiyle başvuran 52 yaşındaki Gül Ünlü, yapılan mitral kapak darlığı ameliyatı sonrasında kısa sürede sağlığına kavuştu.

Muğla’dan SDÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Polikliniği'ne başvuran Gül Ünlü'ye, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şenol Gülmen liderliğinde ekip tarafından 4 santimetrelik bir kesi yapılarak mitral kapak darlığı ameliyatı gerçekleştirildi.

Ameliyat sonrası hastanın hızlı bir şekilde iyileştiğini belirten Prof. Dr. Şenol Gülmen, kapalı ameliyatın hastanın kozmetik kaygılarını azalttığını ve iyileşme sürecini hızlandırdığını ifade etti. Gülmen, hastanın ameliyat sonrası hızlı bir şekilde ayağa kalkabildiğini ve rahatlıkla yan dönebildiğini söyledi.

Gül Ünlü ise açık kalp ameliyatı olmak istemediğini belirterek, ameliyat sonrasında sağlığına kavuştuğunu ve ameliyatın ardından kısa sürede normal yaşantısına dönebildiğini ifade etti. Hastane personeline teşekkür eden Gül Ünlü, sağlığına kavuşmasında emeği geçenleri minnettarlıkla anlattı.