OCAKTA MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 50 ARTIŞ

OCAKTA MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 50 ARTIŞ
ISPARTA 0
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OCAKTA MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 50 ARTIŞ BEKLENİYOR
Yeni yılda memur maaşlarına yüzde 50 zam yapılması bekleniyor. Sene sonu enflasyon öngörüsüne göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Memur ve emeklisinin zam oranı, toplu sözleşme ve enflasyon verilerine göre belirleniyor. 4 aylık enflasyon rakamlarına göre yüzde 40,39'luk zam oranı kesinleşti.
AYBÜ Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, "Orta Vadeli Program ve Merkez Bankası'nın enflasyon hedeflemelerine baktığımızda da yaklaşık olarak yüzde 50'ye yakın bir artış alacaklar." dedi. Peki, Ocak ayında en düşük memur maaşının ne kadar olması bekleniyor?
Zengin, "Yaklaşık olarak artış gerçekleşmesi durumunda şu anda en düşük devlet memuru maaşı 22 bin 17 lira, bu oran yüzde 50 olduğu takdirde 33 bin liraya yaklaşık olarak çıkması bekleniyor." diye konuştu. Yapılacak artış, memur emeklilerinin maaşlarını da aynı şekilde etkileyecek.
ÇİFTE ZAM ALACAKLAR
Kamu çalışanlarına yüzde 50'ye yakın bir artış öngörülürken, en düşük memur maaşı 33 bin lirayı geçecek. Birinci derece memurun geliri yüzde 50 zamla beraber ek gösterge düzenlemesiyle daha da artacak. Ek gösterge düzenlemesiyle toplu sözleşme zammı dışında 600 binin üzerinde memurun da gelirinde artış yaşanacak.
Meclis'te yapılacak yasal düzenlemenin 15 Ocak 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmesi planlanıyor. Birinci derecedeki memurlar toplu sözleşmeyle birlikte 3600 ek gösterge zammı da alacak.
Yasal düzenlemeyle 25 yıl hizmeti olan bir şefin yaklaşık 12 bin 500 lira olan emekli aylığı ek gösterge düzenlemesiyle bugün itibarıyla 15 bin 500 liraya çıkacak. Ek gösterge memurların maaş, emeklilik sonrası aylık ve ikramiyelerinin belirlenmesinde büyük önem taşıyor.
Yılın başında ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen tüm çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı. Öğretmen, polis, hemşire müdür gibi bazı meslek gruplarında 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Temmuz 2022'de yapılan yasal düzenleme 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girdi. Daha önce polis, öğretmen, din görevlisi, hemşireye verilen 3600 ek gösterge yasal düzenlemeyle birinci dereceye gelen tüm memurları kapsayacak.
% 52.1 ZAM YAPILACAK
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yüzde 68 üst sınır olarak açıkladığı enflasyon tahminine göre memur ve emeklilerine de yüzde 52.19 zam yapılacak. Temmuz ayında memura yapılan 8 bin 77 liralık seyyanen zamla en düşük memur maaşı 22 bin liraya çıkarıldı.
BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTİLER
Memur ve emeklileri 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde şu kazanımları elde etti: Memurun mali ve sosyal hakları iyileştirildi. Şube müdürü ve müdürlerin mali hakları artırıldı. Memura ücretsiz toplu taşıma hakkı verildi. TOKİ konutlarında memurlara öncelik verilecek. Mobbing İzleme Kurulunda memur temsilcisi olacak. Engelli memura lojman önceliği sağlanacak. Güvenlikçilerin ek ödemeleri artırılıyor. Tabip dışı sağlık personeli de ek ödeme alacak. Kamudaki mühendislerin mali hakları iyileşiyor. Toplu Sözleşme ikramiyeleri aylık ödenecek.
KAMUDA DERECE VE KADEME
Devlet Memurları Kanunu'nda (657 sayılı) tanımlanan ve memurların kıdemlerini ortaya koyan puanlama sistemine kademe ve derece adı veriliyor. Her yıl bir kademe ilerlemesi, her 3 yılda bir derece yükselmesi yapılır. Bu kapsamda 4 yıllık fakülte mezunları 9. derecenin 1. kademesinde, 2 yıllık üniversite mezunları 10. derece ve 2 kademeden göreve başlıyor ve en çok 1. dereceye kadar yükselebiliyor. Master yapanlar 1 kademe, doktora yapanlar 1 derece, master ve doktora yapanlar 1 derece, 1 kademe uygulamasından yararlanıyor. Lise mezunları 13. derecenin 3. kademesinde memuriyet görevine başlıyor.
 
 
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OCAKTA MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 50 ARTIŞ
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