MOTORİNE ZAM GELECEK! TARİH VERİLDİ

Son dakika haberi: Akaryakıt fiyatlarına bir zam daha! Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 14 kuruş zam yapılması bekleniyor. Brent ve döviz kurlarındaki artışlar akaryakıt fiyatlarını sürekli olarak etkilemeye devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, motorinin litre fiyatında meydana gelecek olan 1 lira 14 kuruşluk fiyat artışı, bu gece yarısından itibaren (15 Kasım Çarşamba) pompalara yansıtılacak.

Öte yandan, benzin grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI:

İstanbul’da benzin güncel fiyatı: 34,55 TL

İstanbul’da motorin güncel fiyatı: 36,42 TL

Ankara’da benzin güncel fiyatı: 35,20 TL

Ankara’da motorin güncel fiyatı: 36,99 TL

Akaryakıt fiyatlarındaki bu güncelleme, enerji piyasasındaki gelişmeler ve uluslararası ekonomik duruma paralel olarak şekilleniyor. Motorin kullanıcıları, fiyat artışına karşı dikkatli olmaya ve gelişmeleri takip etmeye devam ediyor.