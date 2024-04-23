"Saç Dökülmesine Neden Olan İçecek! Kellik Riskini Artırıyor"

İçerik: Saç dökülmesi sorunuyla mücadele edenler için kötü haber! Bilim insanlarının yapılan araştırmalar sonucunda, özellikle erkeklerde kelleşme riskini artıran bir içeceğin ortaya çıkmasıyla, bu içeceği tüketenlerde kelliğin yüzde 42'ye kadar arttığı belirlendi. Saç dökülmesiyle mücadelede sağlıklı beslenmenin önemi vurgulanırken, özellikle enerji içecekleri, gazlı ve şekerli içeceklerin saç dökülmesini hızlandırdığına dikkat çekiliyor. Uzmanlar, saç dökülmesi veya kelleşme riski olanların bu içecekleri tüketmemesi konusunda uyarıyor.