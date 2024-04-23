"Cevdet Yılmaz Açıkladı: Emeklilere Yönelik 9 Maddelik Refah Paketi Detayları!"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren 9 maddelik refah paketinin detaylarını açıkladı. Pakette yer alan düzenlemeler, emeklilerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve gelirlerini artırmayı hedefliyor. Paketin içeriği şu şekilde:
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katıldığı canlı yayında 16 milyon emekliyi yakından ilgilendiren 9 maddelik refah paketinin detaylarını açıkladı. Pakette yer alan düzenlemeler, emeklilerin günlük yaşamını kolaylaştırmayı ve gelirlerini artırmayı hedefliyor. Paketin içeriği şu şekilde:
- Ulaşım Desteği: Belediyelerin sunduğu toplu taşıma hizmetleri dışında, emeklilerin diğer ulaşım araçlarından indirimli veya ücretsiz yararlanabilmesi için çalışmalar yapılacak.
- İletişim Desteği: GSM operatörleriyle yapılacak protokollerle emeklilere indirimli özel tarifeler sunulacak.
- Alışveriş Desteği: Gelir seviyesi düşük olan emeklilere gıda ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri bir alışveriş kartı sağlanacak.
- Belediye Hizmetlerinde İndirim: Su faturalarında indirim, ücretsiz veya indirimli toplu taşıma gibi hizmetler emeklilere sağlanacak.
- Enerji Desteği: Tüm emeklilerin doğalgaz ve elektrik faturalarının indirimli olması için çalışmalar yapılacak.
- Kira Desteği: Metropollerde yaşayan emeklilere kira yardımları yapılacak.
- Finans Desteği: Bankalarla yapılacak protokollerle emeklilere banka hizmetlerinde ayrıcalık tanınacak. Krediye ulaşma, düşük faiz imkanı gibi destekler sağlanacak.
- Tatil Desteği: En düşük emekli maaşı alanlar için kamu tesislerinde indirimli konaklama imkanı sunulacak.
- Refah Payı ve Taban Maaş Artışı: Emekliler için taban maaş artışı yapılacak, kök maaş düzenlemesi ve emekli aylık hesaplama sisteminde değişiklikler planlanıyor.