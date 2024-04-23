İhtiyaç Kredisi Çekecekler İçin Faiz Oranları ve Geri Ödeme Tutarları

Merkez Bankası'nın faiz artışının ardından kredi faizleri hızla yükseldi. İhtiyaç kredilerine olan talep artarken, 50 bin TL'nin geri ödemesi dudak uçuklattı.

2024 yılının ilk çeyreğinde, bankacılık sektörünün ihtiyaç kredisi kullandırma hacmi artış gösterdi. Ancak, faizlerdeki yükseliş vatandaşları endişelendiriyor.

Hayat sigortası bulunanlara düşük faiz seçenekleri sunulurken, geri ödeme sürecinde oluşabilecek risklerin önüne geçmek için sigorta yaptırmak önem taşıyor.

50 bin lira için 24 ay vadeyle aylık taksit tutarları ve toplam geri ödeme miktarları ise şöyle:

YAPI KREDİ Faiz Oranı: %5,49 Aylık Taksit: 4.412,01 TL Toplam Ödeme: 106.175,74 TL

GARANTİ BBVA Faiz Oranı: %4,14 Aylık Taksit: 3.759,37 TL Toplam Ödeme: 90.512,38 TL

ING Faiz Oranı: %4,09 Aylık Taksit: 3.736,09 TL Toplam Ödeme: 89.916,16 TL

