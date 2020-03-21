Rektör Prof. Dr. İbrahim Diler’in 21 Mart mesajı

Hem tabiatın derin uykusundan sıyrılıp dirilişe geçtiği gün olan Nevruz, hem de sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa’nın yüce makamlara doğru yaptığı kutlu yolculuğun yıldönümü, yani Miraç kandili.Bu iki müstesna günü, bütün dünyayı tehdit eden “Koronavirüs” salgınına karşı verilen zorlu bir mücadelenin olağanüstü şartları içinde idrak ediyoruz. Pandemi boyutundaki bu tehlike insanlığa kabus dolu günler yaşatıyor. Ülke olarak biz de bu zorlu süreçten geçiyoruz.Devletimiz her türlü önlemi alıyor. Sağlık otoritelerimiz bütün bilgi birikimlerini ortaya koyuyor. Tüm sağlık kurumlarımız hem salgının yayılmasını önlemek, hem de bu tehlikeyi en az hasar ile atlatmak için gece gündüz çalışıyorlar. Allah onların güçlerini, başarılarını artırsın. Onlara ne kadar teşekkür etsek azdır.Bize düşen iş devletimizin bu tehdidi bertaraf etmek için ortaya koyduğu amansız mücadeleye destek olmak, alınan kararlara uyarak evlerimizde kalmak, koruyucu önlemleri almak ve asla panik yapmamaktır. Hep birlikte bu sağlık savaşını kazanacağız.Allah ülkemizi ve bütün insanlığı esenliğe eriştirsin.Hayatlarımızın sağlık, gönüllerimizin ferahlık kazanacağı günlerin gelişine vesile olması dileğiyle Nevruz bayramınızı kutluyor, Miraç kandiliniz mübarek olsun diyorum.Prof. Dr. İbrahim DilerIsparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü