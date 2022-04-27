Rektör Çarıkçı’nın “Kadir Gecesi” Mesajı

Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi İslam âlemi için faziletli bir gecedir. Rabbimiz tarafından övülmüş bir gece olması ve Ramazan Bayramı’nın müjdecisi de olması sebebiyle “Kadir Gecesi” Müslümanlar için büyük önem arz etmektedir. Nefretleri sevgiye, öfkeleri kardeşliğe dönüştüren Kur’an’ın rehberliğinde hak, adalet, insanlık, barış, huzur gibi değerler anlam bulmuş; Kur’an, karanlıkta yolunu arayan, zulmün ve cehaletin pençesindeki insanlık için de kurtuluş müjdecisi olmuştur.



Bu uhrevi gecenin anlamına ve Ramazan ayının manevi atmosferine de yakışmayan savaşı, terörü, mazlum coğrafyalarda insanlara yapılan her türlü eziyeti ve ayrımcılığı kınıyorum. Bu şer güçlerin ve onların kirli oyunlarının dünyamız ve ülkemiz üzerinde yarattığı manevi tahribatın önüne geçmek için büyük küçük demeden var gücümüzle çalışmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu düşüncelerle, Kadir Gecesi’nin bu manevi havasında herkesi kardeşliğimizi yeniden hatırlamaya davet ediyorum. Cenab-ı Hakk’ın bizleri bu mübarek gecenin feyiz ve bereketinden mahrum bırakmaması dileğiyle, ülkemiz için, İslam âlemi için, bütün dünya için barış ve huzur diliyor; mübarek Kadir Gecesi’nin tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum.



Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI



Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü