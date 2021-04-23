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Rektör Çarıkçı’nın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Mesajı

Rektör Çarıkçı’nın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Mesajı
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
Rektör Çarıkçı’nın “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” Mesajı
Bundan tam 101 yıl önce, 23 Nisan 1920’de, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılmasıyla birlikte, millet egemenliği resmen hayata geçirilmiş, bu önemli gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından millet egemenliğini sonsuza kadar koruyacak olan çocuklara armağan edilmiştir. Geleceğimizin güvencesi ve ulusumuzun en değerli varlığı çocuklarımızın, kendi başına karar verebilen, hayatın zorluklarıyla baş edebilecek kadar donanımlı ve yetenekli gençler olarak yetiştirilmeleri ortak hedefimizdir.
Milli irademizin sembolü olan TBMM, 101 yıl önce varlığını ve vazgeçilmezliğini bütün dünyaya ilan etmiş, bugün tam bağımsız, lider ve güçlü Türkiye hedefine doğru kararlı yürüyüşün de sembolü olmuştur. Bu gurur, bir asır önce olduğu gibi bugün de hür iradesiyle bu imkânı var eden aziz milletimizindir.
Bu düşüncelerle, bu sevinci ve gururu bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, tüm şehit ve gazilerimizi, millî irademizin tecelligâhı gazi Meclisimizi saygı, minnet ve şükranla yâd ediyor, geleceğimizin teminatı çocuklarımızı sevgiyle kucaklıyorum; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı tebrik ediyorum.
Prof. Dr. İlker Hüseyin ÇARIKÇI
Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü
 
 
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