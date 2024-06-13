### PTT Açıkladı: Zam Bekleyen Emeklilere İndirim Geldi



PTT, yurt içi kargo gönderimlerinde emeklilere yüzde 20 indirim uygulayacağını duyurdu.



2024 yılı, AKP hükümeti tarafından 'emekli yılı' ilan edilmiş ve birçok hizmet kaleminde emeklilere özel indirimlerin yapılacağı açıklanmıştı. Bu kapsamda, otobüs ve tren biletleri ile kamu misafirhanelerinde indirimler yaşama geçirildi.



**Yeni İndirim Kampanyası**

Son olarak, PTT de emeklilere yönelik yeni bir indirim kampanyası başlattı. Bu kampanya kapsamında emekliler, PTT aracılığıyla yapacakları kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim imkânından yararlanabilecekler.



**PTT’nin Emekli İndirimi Hangi Alanlarda Geçerli?**

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bu indirimin yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde geçerli olacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, "Şehirlerarası otobüslerde ve trenlerde emeklilerimiz için indirim kampanyalarına devam ediyoruz. Şimdi de PTT tarafından emekli vatandaşlarımıza yönelik adrese teslim hizmetlerde ve standart taşımada, ayda en fazla 5 adet olmak üzere yurt içi varışlı kargo gönderimlerinde yüzde 20 indirim kampanyası başlattık. Kampanyadan yararlanmak isteyen emekli vatandaşlarımız, PTT iş yerlerine gelerek T.C. Kimlik numaralarını ibraz etmeleri halinde indirimden faydalanabilecekler." dedi.



Emekliler, kampanyaya ilişkin detaylı bilgilere “www.ptt.gov.tr” internet adresi üzerinden veya PTT iş yerlerinden ulaşabilecekler.