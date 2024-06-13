Emeklilerin Maaş Takvimi Netleşti: Ödemeler Bayramda Yapılacak

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala emeklilerin maaş ödeme takvimi netleşti. Buna göre, devlet memuru emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödemeleri belirlenen tarihlerde hesaplara yatacak.

Devlet Memuru Emeklilerinin Maaş Ödeme Tarihleri Devlet memuru emeklileri, maaşlarını 1-5 Haziran tarihleri arasında alacaklar. Bu tarihlerde yapılan ödemeler, bayram öncesi ihtiyaçlarını karşılamaları için önem taşıyor. Ancak, bayram öncesi ödeme yapılmayacağı için emeklilerin bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerinin Maaş Ödeme Tarihleri SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaşlarını normal tarihlerinde alacaklar. Bağ-Kur emeklileri, maaşlarını 25-27 Haziran tarihleri arasında alacaklar. Bu ödemeler, emeklilerin bütçe planlamalarını yapmalarına yardımcı olacak.

SGK Emeklilerinin Maaş Ödeme Tarihleri SGK emeklilerinin maaş ödemeleri, 17-25 Haziran tarihleri arasında yapılacak. Ödemeler, emekli sicil numarasına göre yapılacak ve bayramın ikinci gününden itibaren başlayacak. Sicil numarası 9 olan emekliler maaşlarını 17 Haziran'da alacaklar. Sicil numarası 7 olanlar 18 Haziran'da, 4 olanlar ise 19 Haziran'da maaşlarını alacaklar. Bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde ödemeler devam edecek.

İkramiyeler Ödeniyor Bayram öncesi emeklilere ikramiyeler de ödenmeye başlandı. İkramiyeler, emeklilere bayram öncesi destek sağlamak amacıyla veriliyor. Ancak emekli maaşları, belirlenen tarihlerde ödenmeye devam edecek. Emeklilerin, maaşlarını alacakları tarihleri dikkatle takip etmeleri önem arz ediyor.

Bu maaş ödeme takvimi, emeklilerin finansal planlamalarını yapmalarına yardımcı olacak ve maaşların düzenli ve zamanında ödenmesini sağlayacak.