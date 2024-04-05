Polis Teşkilatının 179. Kuruluş Yıldönümü Kutlanıyor

Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla yapılan etkinliklerde Vali Aydın Baruş, Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak ve beraberlerindeki polisleri konuk etti. Vali Baruş, ziyarette yaptığı açıklamada, Polis Haftası'nın Türk Polis Teşkilatı için gurur ve önem dolu bir hafta olduğunu belirtti. 1845 yılından bu yana hizmet veren Polis Teşkilatı'nın milletin takdirini kazandığını ve her zaman vatandaşlara yardımcı olmayı ilke edindiğini vurguladı. Türk Polis Teşkilatı'nın sahip olduğu personel ve teknolojik imkanlar sayesinde dünya çapında örnek gösterilen bir teşkilat olduğunu dile getirdi.Vali Baruş, Isparta'da emniyet teşkilatının başarılı çalışmaları sonucunda şehrin daha huzurlu ve güvenli bir yer haline geldiğini ifade etti. Polislerin asayişten trafiğe, terörle mücadeleden organize suçlarla mücadeleye kadar birçok alanda aktif şekilde görev aldığını ve halkın güvenliğini sağlamak için fedakarca çalıştığını belirtti. Ayrıca, polis arkadaşlarına ve emniyet teşkilatına teşekkür ederek, Polis Haftası'nı kutladı ve yaklaşan Ramazan Bayramı'nı da tebrik etti.Vali Baruş'un bu açıklamaları, Türk Polis Teşkilatı'nın önemine ve halkın güvenliğine verdiği değere vurgu yapmaktadır. Emniyet teşkilatının fedakarca görev yapması ve toplumun huzuru için çalışması takdirle karşılanmaktadır.