İhtiyaç Kredisi Faizleri Rekor Seviyelere Ulaştı

Merkez Bankası verilerine göre, ihtiyaç kredi faizleri son dönemde rekor seviyelere ulaşarak yüzde 86'yı aşmış durumda. Aynı şekilde, ticari kredi faizleri de yüzde 66'yı geçti. TL mevduat faizlerinde de belirgin bir yükseliş yaşandı ve yüzde 64'ün üzerine çıktı.

Bankacılık sektöründe toplam mevduat, 29 Mart itibarıyla bir önceki haftaya göre 91,8 milyar lira azalarak 15 trilyon 923,2 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistiklerine göre, tüketici kredi faiz oranları endişe verici boyutlara ulaştı. Geçen hafta rekor kıran ihtiyaç kredi faizleri, 22 Mart haftasında ulaştığı yüzde 76 seviyesini geride bırakarak faiz oranlarını yüzde 86,2'ye yükseltti.

Kısa vadeli TL mevduat faizlerinde yüzde 59,5'ten yüzde 64,3'e çıkarken, ticari kredi faizleri de yüzde 62,7'den yüzde 66,3'e yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat oranı yüzde 0,66 azalışla 8 trilyon 560 milyar 405 milyon 96 bin liraya, yabancı para cinsinden mevduat ise yüzde 1,25 azalışla 6 trilyon 625 milyar 662 milyon 463 bin liraya geriledi.

Taksitli Ticari Kredilerde Artış

Mevduat bankalarından kullanılan tüketici kredileri geçen hafta yüzde 0,77 artarak 1 trilyon 533 milyar 901 milyon 571 bin liraya ulaşırken, aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,22 artarak 1 trilyon 455 milyar 598 milyon 829 bin liraya yükseldi. Kredi kartı bakiyesi ise yüzde 3,56 artarak 1 trilyon 817 milyar 253 milyon 891 bin liraya yükseldi.