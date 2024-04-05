Ödemeler hesaplara yatırıldı 'Mutlaka kontrol edin'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Nisan ayına dair yaşlı aylığı ve engelli aylıkları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Göktaş, toplamda yaklaşık 2,6 milyar TL değerinde yaşlı aylığının ve yaklaşık 2,2 milyar TL değerinde engelli aylıklarının hak sahiplerinin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaşlı ve engelli vatandaşlara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programlarının geliştirildiğini belirtti. Ayrıca, bu vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata kadar her alanda destek verdiklerini vurguladı.

Bakan Göktaş'ın açıklamalarıyla, yaşlı ve engelli vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik yapılan sosyal yardımların düzenli olarak sağlandığı ve bu konudaki hükümet politikasının devam ettiği aktarılmış oldu. Bu yardımların hak sahipleri tarafından mutlaka kontrol edilmesi gerektiği de önemle belirtildi.