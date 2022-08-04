Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzine indirim geliyor

Sektör temsilcilerinden araç sahiplerini sevindiren bir haber daha geldi. Son dakika bilgisine göre, benzine bu gece itibariyle 1.05 TL daha indirim gelmesi bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDA SERT DÜŞÜŞ

Brent petroldeki düşüş sonrası peş peşe indirim haberleri geliyordu. Son indirimle birlikte benzinin litre fiyatı 22 lira 25 kuruşa kadar düştü.OPEC+ toplantısında üretim artışı yapılmasına karar verildi. Petrol arzının artacak olması ve küresel ekonomiye ilişkin endişeler petrolde gerilemeyi ortaya çıkarıyor.Petrol fiyatları hızla geriledi. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün önde gelenlerinden Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri kış aylarında ağır bir arz krizi yaşanması durumunda petrol üretiminde önemli artış yapacaklarını duyurdu.