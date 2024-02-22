Otomobil Satışlarında Yeni Dönem

Bankaların araç kredilerine getirdiği sınırlamalar ve faizlerin artışı, otomobil satışlarında yeni bir dönemi beraberinde getirdi. Bankaların kredi musluklarını sıkmaları ve taşıt kredi faizlerinin geçtiğimiz bir haftada yüzde 7.89 artarak 47.93'e çıkmasıyla birlikte, piyasada senet devri uygulaması yaygınlaştı.Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadele kapsamında bankacılık sektörüne getirdiği kredi sınırlamalarının etkisiyle, özellikle ikinci el ve ticari araçlarda senetle satışlar arttı. Faiz oranlarının yüksekliği ve bankaların kredi vermemesi, araç almak isteyenleri senetle satışlara yönlendirdi. Bu durumu değerlendiren sektör temsilcileri, kredi bulamayan ancak işi için araç almak zorunda olan kişilerin bu alternatif yöntemlere yöneldiğini belirtiyor. Bazı durumlarda, ev veya işyerini ipotek gösterenlerin dahi senetle araç alımına başvurduğu ifade ediliyor.Faiz oranlarının banka kredilerindeki seviyeleri aştığı bir dönemde, senetle satışlar online platformlarda da etkisini gösterdi. Özellikle İSTOÇ'taki Galericiler Sitesi'nde, senetle satış yapıldığına dair ilanların yer aldığı gözlemleniyor. İlanlarda, "Senetleçekle" satış yapıldığına dair ifadeler dikkat çekerken, bankaların faiz oranlarının yüksekliği, alternatif finansman yöntemlerine olan talebi artırdı.Ortalama 24 ay vadeli senetlerde genellikle aracın yüzde 50'si peşinat olarak talep ediliyor. Geriye kalan yüzde 50'lik ödeme için ise bazı galeriler yüzde 50, bazıları ise yüzde 60 oranında faiz uyguluyor. Peşinat oranının aracın fiyatının yüzde 20'lerinde olduğu durumlarda, senetle ödenecek tutarda yüzde 100'e kadar faiz uygulayanlar da bulunuyor. Bu durum, araç almak isteyenleri senetle satışlara yönlendirerek, otomotiv sektöründe yeni bir finansman trendini başlatmış durumda.