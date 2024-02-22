Google, Gemma ile Yapay Zeka Arenasına Güçlü Bir Giriş Yaptı

Metin: Google, yapay zeka (YZ) alanındaki gelişmelerine bir yenisini ekleyerek Gemma adlı yeni açık kaynak modelini duyurdu. Gemma model ailesi, Google'ın yapay zeka sohbet robotu Gemini'nin teknolojik altyapısı ve araştırma temelleri üzerine kurulan bir model olarak tanıtıldı.

Şirket, DeepMind ve diğer Google ekipleri tarafından geliştirilen Gemma'nın, geliştirici inovasyonunu teşvik etmeyi ve Gemma modellerinin sorumlu kullanımına rehberlik etmeyi amaçladığını açıkladı. Gemma'nın dünya çapında kullanıma sunulduğu ve modelin detayları hakkında bilgi sağlandığı ifade edildi.

Açıklamada, Gemma'nın iki farklı versiyonu olan Gemma 2B ve Gemma 7B'nin piyasaya sürüldüğü belirtilerek, "Sorumlu Üretken Yapay Zeka Araç Seti" ile birlikte sunularak daha güvenli yapay zeka uygulamaları geliştirmek için rehberlik sağladığı vurgulandı.

Google ayrıca bu hamlesiyle birlikte, yapay zeka sohbet robotu Bard'ı "Gemini" olarak yeniden adlandırdığını ve yeni sürüm "Gemini Advanced" için ücretli abonelik başlattığını duyurdu. Gemma'nın Yapay Zeka dünyasında Google'ın etkisini artırması beklenirken, Gemini Advanced ile birlikte daha gelişmiş özelliklere sahip yapay zeka deneyimlerine odaklanılması dikkat çekiyor.