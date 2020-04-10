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Önemli haber: ​Koşarken ya da yürürken... bu videoları mutlaka izleyin!

Önemli haber: ​Koşarken ya da yürürken... bu videoları mutlaka izleyin!
ISPARTA
G.Tarihi: 10.04.2020 18:43
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Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
​Koşarken ya da yürürken de virüs kapabilirsiniz
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı aşı geliştirme çalışmaları sürerken, mevcut aşamada Covid-19 ile mücadelede birçok ülke sosyal mesafe kuralları ile virüsün yayılma hızını azaltmaya çalışıyor. Bu çerçevede hükümetler uzmanların tavsiyeleri doğrultusunda vatandaşlarına minimum 1 ile 2 metre arasında değişen mesafe kuralının uygulanması konusunda sık sık çağrıda bulunuyor. Peki ya spor yaparken sosyal mesafe kuralları değişiyor mu?

Karantinanın uygulandığı ülkelerin çoğunda koşu, yürüyüş, bisiklet gibi spor aktiviteleri kısıtlamalardan muaf tutuldu. Ancak Belçika'nın KU Leuven ile Hollanda merkezli TU Eindhoven üniversitelerinin ortak araştırmasında spor yaparken hareket halindeki kişinin özellikle geride bıraktığı hava akımından kaçınmanın önemine dikkat çekiyor.
Birçok ülkede üzerinde durulan 1-2 metrelik sosyal mesafe uygulaması, kapalı ortamda ya da dışarıda hareketsiz halde iken bulaşıcı hastalıklardan kaçınmak için ideal bir mesafe olarak görülüyor. Ancak koşu ve yürüyüş gibi durumlarda daha dikkatli olunması gerekiyor. Çünkü koşan ya da yürüyüş yapan kişinin nefes alıp verirken, hapşırırken ya da öksürürken ağzından çıkan partikülerler geride kalıyor. Dolayısıyla arkada kalan kişi, önünde koşan kişinin geride bıraktığı hava akımına maruz kaldığı için bu durum sağlık açısından tehlike oluşturuyor.

Söz konusu üniversitelerdeki araştırmacılar yaptıkları simülasyonlar sonrası bu sonuca ulaştı. Çalışmada yan yana, çaprazlama olarak birbirinin arkasında olanlar ile aynı çizgi üzerinde birbirinin arkasında olanların hareket halindeyken ortaya çıkardıkları salya partikülleri simüle edildi.

Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar hareketli grafikler ile canlandırıldı. Buna göre koşan kişinin geride bıraktığı damlacıklardan oluşan bulut kümeleri açıkça görülüyor.

Araştırmayı yürütenleren Prof. Bert Blocken, sadece öksürme ya da hapşırma gibi daha güçlü bir refleksle yapılan hareketler sonucu değil, spor sırasında nefes alıp verirken de geride partiküler bıraktığını söyledi. Blocken, hareket halindeki kişinin geride bıraktığı partikülerlerin hemen yere düştüğünü ancak bunun, arkadaki kişinin yakın ya da uzak oluşuna göre, üzerindeki giysilerine de yapışabileceğini dile getirdi. Dolayısıyla simülasyona göre spor yapan kişilerin aynı çizgi üzerinde hemen birbirlerinin arkasında olmaları, bulaşıcı hastalık kapma riskini de artırıyor.

Araştırmacılar, aynı çizgi üzerinde yürüyüş yapan kişilerin arasında güvenli mesafenin en az 4-5 metre, koşu ya da bisiklet sporu yapanlar arasında ise bu mesafenin 10 metre
olması görüşünü ortaya koyuyor.
 

 
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