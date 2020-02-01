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ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ

ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ
ISPARTA 0
Isparta Düğün Salonları
İTİMAT MOIBİLYA
ÖNDER ŞEKERLEME AVM 6. ŞUBESİ AÇILDI

Önder Şekerleme AVM 6. şubesini Halıkent mahallesi Kültür Koleji karşısına açtı.

Önder Şekerleme AVM'nin 6. şubesinin resmi açılışı 7 Şubat 2020 Cuma Günü saat 14:00'da yapılacak. Tüm Isparta Halkı davetlidir.

AÇILIŞA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI 

Ayrıca  yeni şubenin açılışına özel tüm şublerinde indirimde olacak. indirim yapılacak ürünlerin broşürünü bu pazartesi sitemizden yayınlayacağız.


İŞTE ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
  • Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
  • Önder Şekerleme AVM 2 : Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
  • Önder Şekerleme AVM 3 : Kurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)
  • Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
  • Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)
  • Önder Şekerleme AVM 6: Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)
 

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