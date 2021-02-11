Isparta'nın AVM zinciri Önder Şekerleme AVM şubelerinde indirim fırsatları devam ediyor. Önder AVM, Şubat ayı'nda yaptığı indirim kampanyasını : ''Hesap ortada en ucuzu burada, zam yok indirim var!'' şeklinde duyurdu. Yayınlanan indirim broşüründe özellikle sıvı yağların, temizlik ürünlerinin ve temel gıda ürünlerinin fiyatları oldukça ekonomik olarak öne çıkıyor. Kampanya 25 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacak.
Size en yakın Önder Şekerleme AVM şubelerine mutlaka uğrayın! indirimlerden faydalanın!
Aynı zamanda telefondan whatsapp ile siparişlerinizi mesaj yazabilirsiniz. Size en yakın Önder Şekerleme AVM Şubesinden siparişleriniz hemen yola çıkacak...!
Alo sipariş hattı:0 246 218 35 08
whatsapp sipariş numarası:0 544 474 00 00
'' Kalitede Önder, Grubunda Lider ''
ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ
Önder Şekerleme Merkez Adres : Fevzi Paşa İlköğretim Okulu arkası
Önder Şekerleme AVM 2 :Karaağaç Mahallesi 115. Cadde Meydanlık Cami Üstü
Önder Şekerleme AVM 3 :Kurtuluş mahallesi 1191 sokak no:17 (Kesikbaş Mevkii)
Önder Şekerleme AVM 4: Cuma Pazarı Kavşağı
Önder Şekerleme AVM 5: Batıkent (Gökkubbe üstü)
Önder Şekerleme AVM 6:Halıkent mahallesi ( Kültür Koleji karşısı)