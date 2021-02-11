ÖNDER ŞEKERLEME AVM'DEN BÜYÜK KAMPANYA! ''ZAM YOK İNDİRİM VAR!''



Isparta'nın AVM zinciri Önder Şekerleme AVM şubelerinde indirim fırsatları devam ediyor. Önder AVM, Şubat ayı'nda yaptığı indirim kampanyasını : ''Hesap ortada en ucuzu burada, zam yok indirim var!'' şeklinde duyurdu. Yayınlanan indirim broşüründe özellikle sıvı yağların, temizlik ürünlerinin ve temel gıda ürünlerinin fiyatları oldukça ekonomik olarak öne çıkıyor. Kampanya 25 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Size en yakın Önder Şekerleme AVM şubelerine mutlaka uğrayın! indirimlerden faydalanın!



Aynı zamanda telefondan whatsapp ile siparişlerinizi mesaj yazabilirsiniz. Size en yakın Önder Şekerleme AVM Şubesinden siparişleriniz hemen yola çıkacak...!

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whatsapp sipariş numarası:

'' Kalitede Önder, Grubunda Lider ''

ÖNDER ŞEKERLEME AVM ŞUBE ADRESLERİ

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