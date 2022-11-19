Bakan Koca'dan son dakika sağlıkçılara müjde: On binlerce personel alınacak

Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık çalışanlarının merakla beklediği haberi verdi. Bakan Koca "85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500’ünün alımı için dün listeler ÖSYM’ye gönderildi" dedi.



Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"31 bin 183’ü sözleşmeli personel, 11 bin 317’si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500’ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR’a, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM’ye gönderildi. Hepimize hayırlı olsun."



​SOSYAL MEDYA HESABINDAN DUYURDU

Sosyal medyadan paylaşım yapan Koca, daha önce bakanlığa alınacağı duyurulan 85 bin personelden 42 bin 500'ü için başvuru kılavuzunun İŞKUR'a, tercih kılavuzu hazırlanması için listelerin ise ÖSYM'ye gönderildiğini açıkladı.



KILAVUZ ÖSYM'DE

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "31 bin 183'ü sözleşmeli personel, 11 bin 317'si sürekli işçi olmak üzere, 85 bin yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42 bin 500'ünün alımı için dün başvuru kılavuzları Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR), tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezine (ÖSYM) gönderildi. Hepimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



