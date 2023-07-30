Öğrencilere Vergisiz Telefon ve Bilgisayar Desteği Başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine verdiği sözü tutarak, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar alımı desteğini hayata geçirdi. Öğrenciler için heyecan verici bir dönem başladı. Ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler, bir defaya mahsus olmak üzere vergisiz cep telefonu ve bilgisayar sahibi olma fırsatına kavuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençleri desteklemek ve teknolojiye erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla bu adımı attıklarını belirterek, gençlere verilen sözleri tutacaklarını vurguladı. Artık üniversite öğrencileri, yüksek vergi yükü olmadan akıllı telefon ve bilgisayar sahibi olabilecekler.

Öğrenciler, bu avantajdan yararlanmak için öğrenim gördükleri kurumdan alacakları belgeyle ilgili teknoloji mağazalarına başvurarak vergisiz cep telefonu ve bilgisayar sahibi olabilecekler.

Düzenleme bir defaya mahsus olarak gerçekleştirilecek ve öğrencilere sunulan bu destek, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı sözleri içeren AK Parti seçim beyannamesine dayanıyor.

Gençlere yönelik bu adımın yanı sıra, ayrıca öğrencilere aylık 10 GB ücretsiz internet de sağlanacak. Öğrencilere sunulan bu teknoloji desteği, eğitim hayatlarında daha kolay ve verimli bir iletişim ve öğrenme deneyimi yaşamalarına olanak tanıyacak.

Öğrencilere verilen bu vergisiz cep telefonu ve bilgisayar desteği, Türkiye'deki üniversite öğrencileri arasında büyük bir memnuniyet ve heyecan yarattı. Gençler, teknolojiye erişimde sağlanan bu avantajın eğitim ve kariyerlerine olumlu katkılar yapmasını umut ediyor.