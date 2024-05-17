Ehliyet ve Kimlik Kartları Artık Tek Kartta Birleşiyor: Nüfus Müdürlüklerinde Ücretsiz İşlem Başladı

Milyonlarca Vatandaşa Müjde: Ehliyet ve Kimlik Kartı Birleştirme İşlemi Ücretsiz Hale Geldi

Ankara - Milyonlarca vatandaşın hayatını kolaylaştıracak yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Artık ehliyet ve T.C. kimlik kartınızı ayrı ayrı taşımanıza gerek kalmayacak. Nüfus Müdürlüklerinde yapılan bu işlemler sayesinde, ehliyet ve kimlik kartı tek bir kartta birleşecek ve bu hizmet tamamen ücretsiz olarak sunulacak.

Birleştirme İşlemi Nasıl Yapılır?

Ehliyet ve kimlik kartını birleştirmek için öncelikle en yakın Nüfus Müdürlüğü’nden randevu almanız gerekiyor. İşte adım adım yapmanız gerekenler:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Randevu Al Sayfasını Açın. "TC Kimlik Kartına Sürücü Belgesi Ekleme" seçeneğine tıklayın. Çıkan ekranı onaylayın. Kişisel bilgilerinizi girin. İl ve ilçe seçin. Adına randevu alınacak kişiyi seçin. Randevu saatini seçin.

Gerekli Belgeler ve İşlem Süreci

Randevunuzu aldıktan sonra, yeni kimlik kartınız ve yeni sürücü belgeniz varsa, birleştirme işlemi için başka bir belgeye ihtiyaç duyulmaz. Yeni kimlik ve ehliyeti teslim ettikten sonra birleştirme işlemi otomatik olarak yetkililer tarafından gerçekleştirilecek ve birleştirilmiş kimlik kartınız birkaç gün içinde adresinize gönderilecek.

Birleştirme İşlemi Ücretsiz mi?

Birleştirme işlemi tamamen ücretsizdir. Ancak yeni ehliyet almak için 15 TL ücret ödemeniz gerekmektedir. Bu ücreti vergi dairelerinden, online olarak veya bankalara giderek ödeyebilirsiniz.

Eski Kimlik ve Eski Ehliyet Varsa Ne Yapılmalı?

Eğer hem ehliyetiniz hem de kimliğiniz eskiyse, önce yeni kimlik başvurusunda bulunmanız gerekmektedir. Yeni kimlik başvurusu için 37 TL harç bedelini ödediğinizi gösteren belge ve son 6 ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile randevu saatinde Nüfus Müdürlüğüne giderek başvurunuzu yapabilirsiniz. Daha sonra yeni ehliyet ve birleştirme işlemi için başvuruda bulunarak işlemi tamamlayabilirsiniz.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Birleştirme işlemi için hem kimliğinizin hem de ehliyetinizin yeni olması gerekmektedir.

Kimlik veya ehliyetinizden biri eskiyse, önce yenileme işlemi yapmanız gerekmektedir.

Birleştirme için vatandaştan herhangi bir ücret ya da belge talep edilmez.

Yenileme işlemi sırasında biyometrik fotoğrafın son 6 ay içinde çekilmiş olması önemlidir.

Harç bedelini ödediğinize dair belgeyi yanınızda bulundurmalısınız.

Eski ehliyetiniz veya kimliğiniz de yanınızda olmalıdır.

Bu düzenleme ile vatandaşların hayatı büyük ölçüde kolaylaşacak ve cüzdanlarında birçok kart bulundurma zorunluluğu ortadan kalkacak. Yeni düzenleme sayesinde kart karmaşası sona erecek ve gündelik yaşam daha rahat hale gelecek.