Koronavirüste alınması beklenen normalleşme kararlarını açıkladı

İngiliz haber ajansı Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılacak kabine toplantısı öncesi, koronavirüste normalleşmeye yönelik alınması beklenen bazı kararları açıkladı.

"AKŞAM KISITLAMASI SAATİ DAHA İLERİ ALINABİLİR"

SPOR SALONLARI, HALI SAHALAR, OKULLAR AÇILACAK MI?

"CUMARTESİ YASAĞI KALKABİLİR, PAZAR İSE DEVAM EDEBİLİR"

"MASKESİZ HAYAT BAŞLAYABİLİR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak olan kabine toplantısında koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesine yönelik adımlar ele alınacak.15:00'te başlayacak toplantı öncesi Reuters haber ajansına konuşan üst düzey Türk yetkili, alınması muhtemel bazı kararları açıkladı.İsmini açıklamayan yetkili,açıklamasını yaptı.Yetkili, yaz döneminin başlaması ve artan aşılamanın da bu kararı destekleyecek diğer unsurlar olduğunu vurguladı.Bu kapsamda spor salonları ve halı sahalar gibi kapatılan işletmelerin yeniden açılmasının da planladığını kaydeden aynı yetkili,dedi.Yetkili, cumartesi günü kısıtlamanın kalkabileceğini ama pazar günlerinin devam edebileceğini söyledi.diyen aynı yetkili,dedi.