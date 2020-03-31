Prof. Dr. Osman Müftüoğlu koronavirüs ile ilgili merak edilen soruları cevapladı...







Neden virüsü alan herkes hasta olmuyor? Virüsü kapıp enfekte olanlardan niçin bazıları hastalığı neredeyse hiç belirti yaşamadan, örneğin sadece basit ağrılar/ yorgunluklarla atlatırken, neden diğerlerinde şiddetli boğaz ağrısı, ateş, öksürük var? Daha da önemlisi nasıl oluyor da bazılarında sorun zatürreye hatta ölümcül solunum yetmezliğine dönüşebiliyor? Bu soruların çok az bir kısmı genetikle ilgili. Diğerleri neler mi? Buyurun...1- Aldığıniz virüs yükü önemli. Virüs yükünüz ne denli yoğunsa işiniz o kadar zor.2- Genel sağlık durumunuz ciddi bir belirleyici. Kronik bir hastalığınız varsa, örneğin şeker hastası, akciğer hastası, organ yetmezliği olan, kanserli, hipertansiyonlu biriyseniz problemin büyüme ihtimali daha fazla.3- Erken teşhis fevkalade etkili. Tani ne kadar erken konmuşsa süreç o denli 'hafif', en azından kontrollü geçiyor.4- Bağışıklık gücünüz ise en mühim belirleyici. Bağışıklığı güçlü olanlarda virüsün hastalık ve hasar yapma ihtimali azaliyor. Kısacası uykunuz, egzersiz/aktivite alışkanlığınız, sakin ve huzurlu yapiniz ve tabii ki beslenme seçimleriniz çooook mühim ayrıntılar.Sorunun kısa sürede çözümlenemeyeceği, daha en az iki ay gibi bir süreye ihtiyaç olduğu kesin. Sürecin bundan çok daha uzun olması bile mümkün. Kısacası önümüzdeki günler korku, panik ve dedikodulardan uzak kalmamızı gerektiren, toplum olarak birbirimize ruhen daha sıkı tutunmamızı zorunlu kılan günler.Daha pek çok sınavdan geçeceğiz. Ekonomik sorunlar, sıkıntılar, sosyal problemler, baskılar olabilecek. Bunların hepsini inşallah "Her gecenin bir sabahı var" aklıyla atlatacağız. Yıkılmamak, hayatta kalmak için buna mecburuz.Başlangıçta yapılan önemli bir hatadan, bu baş belası virüsü 'ölümcül koronavirüs' cümlesi ile tanımlama yanlışından geç de olsa vazgeçtik. Doğrusunu yaptık.Evet, bu virüs gerçekten tehlikeli bir bela. Ne var ki dünya genelinde rakamlar dikkate alındığında virüsü kapanların sadece yüzde 1'i hayata veda ediyor. Hastalananların ise bazı ülkelerde yüzde 0.5'i (Almanya), bazılarındaysa yüzde 8-10'u (Italya, Ispanya) hayata veda ediyor. Eğer tedbirler yoğunlaştırılıp test sayısı artar ve virüs erken yakalanırsa ölüm oranıni yüzde 1'in altına bile düşürmemiz mümkün.Başlangıçta yaptığımız uyarılarda ben dahil hepimiz sizi “Aksırık, hapşırık, burun akıntınız varsa korkmayın” diye bilgilendirip, bu belirtilerin koronavirüs enfeksiyonlarına değil bildik nezle ya da soğuk algınlığına işaret ettiğini söyledik. Yanılmışız! Veri sayısı arttıkça bilgiler daha bir netleşiyor. Eğer ateş, boğaz ağrısı öksürük varsa, hapşırık da aksırık da burun akıntısı da ciddiye alınması gereken işaretler haline gelebiliyor.