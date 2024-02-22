Mustafa Başar, Isparta Eğitime Destek Platformu Başkanlığı'ndan Ayrıldı

Isparta Eğitime Destek Platformu'nun Başkanı Mustafa Başar, yaptığı basın açıklamasıyla görevinden ayrıldığını duyurdu. Başar'ın açıklamasında, 03 Aralık 2023 tarihinde platformun Genel Başkanı Sayın Zeynel ÖNAL tarafından Isparta EDP İl sorumluluğunun kendisine tevdi edildiğini belirtti.Başar, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: "EDP Milli ve Manevi değerlere sahip çıkan, toplayıcı, bu görüşteki tüm STK'ları içerisinde bulunduran bir platform olması nedeniyle görevi kabul edip başladığımız günden bugüne kadar değerlerimiz doğrultusunda çalışmalar yapmaya gayret gösterdik. Ancak geldiğimiz noktada birlik beraberliğin sağlanmadığı bir ortam oluştuğu kanaatine vardık. Platform çalışmalarının daha verimli olması, STK başkanlarımızın da ikilem içinde kalmaması adına görevden affımı istemiş bulunmaktayım."Ayrıca, Başar, çalışma dönemlerinde kendilerine destek veren STK başkanlarına teşekkür ederek, "Bugüne kadar şahsım ve platform için vermiş olduğunuz destekleriniz için siz değerli basınımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin" ifadelerini kullandı.