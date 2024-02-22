Kıdem Tazminatında Yenilik: 2024 Yılında Güncellenen Oranlar Açıklandı!



2024 yılı itibarıyla işçilerin kıdem tazminatı hakları ve miktarları, yapılan güncellemelerle değişiklik gösterdi. İşveren tarafından haklı bir sebep olmaksızın işten çıkarılan veya haklı bir nedenle ayrılan işçilerin kıdem tazminatı alabilmesi için belirli şartları yerine getirmesi gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu'na göre, işçinin aynı işverenin işyerinde en az bir yıl çalışması ve iş sözleşmesinin haklı bir nedenden dolayı feshedilmesi veya işverenin haksız bir nedenden dolayı feshetmesi durumunda kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır.

2024 yılında, kıdem tazminatı hesaplamasında kullanılan brüt ücretin alt ve üst sınırları güncellenmiştir. Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un açıklamalarına göre, brüt ücretin alt sınırı asgari ücret, üst sınırı ise asgari ücretin 4,5 katı olarak belirlenmiştir. Bu doğrultuda, 2024 yılında asgari ücretle çalışan bir işçinin kıdem tazminatı tabanı 35 bin 58 lira 68 kuruş, asgari ücretin 4,5 katını alan bir işçinin kıdem tazminatı tavanı ise 150 bin 18 lira 75 kuruş olarak belirlenmiştir.

Erdursun, kıdem tazminatının çalışma yıllarına göre değiştiğini de vurgulayarak, bir yıl çalışmış bir işçinin brüt kıdem tazminatının 20 bin 2 lira 50 kuruş olduğunu, 20 yıl çalışmış bir işçinin ise bu miktarın 397 bin 13 lira olduğunu ifade etmiştir. Erdursun, net 27 bin 765 lira 86 kuruşun üzerinde maaş alanların brüt olarak 35 bin 58 lira 68 kuruş, net olarak ise 34 bin 793 lira kıdem tazminatı alabileceğini belirtmiştir.