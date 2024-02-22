Ehliyet Sınavlarında Önemli Değişiklik: Parmak İzi Doğrulama Sistemi Geliyor



Son zamanlarda ehliyet sınavlarında ortaya çıkan usulsüz davranışları önlemek amacıyla harekete geçen Bakanlık, sınavlarda yaşanan skandallara karşı bir önlem olarak "parmak izi doğrulama sistemi"ni uygulamaya karar verdi. Bu değişiklikle birlikte, sınavlara girişte adayların parmak izi alınacak ve kimlik doğrulaması yapılarak sınavlara katılımları kesin olarak belirlenecek.

Yaşanan "Joker" skandalı ve adaylardan para talep edilerek sınavı geçme garantisi verilmesi gibi usulsüzlüklerin önüne geçilmesi amaçlanan bu adım, sınavların daha adil ve güvenilir bir ortamda gerçekleşmesine olanak tanıyacak. Bakanlık yetkilileri, bu önlemin trafik güvenliğini artırmak adına oldukça önemli olduğunu vurguluyor.

Türkiye Sürücü Kursları Konfederasyon Başkanı Nusret Türker, parmak izi doğrulama sistemi ile ilgili olarak, "Nüfus cüzdanı alınırken herkes parmak izini veriyor. Yeni bir cihaz kullanılarak parmak izi alınacak ve bu izleme yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılacak. Eğer parmak izleri eşleşiyorsa aday sınava girmeye uygun olacak" şeklinde açıklamalarda bulundu. Bu uygulamanın sınavlarda hileli yöntemlere başvuranların önüne geçerek adil bir ortam sağlayacağı düşünülmektedir.