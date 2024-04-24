Muhtarlık Birimi Kaldırılacak mı? İlk Sinyal Hükümete Yakın İsimden Geldi

Türkiye genelinde 50 binden fazla muhtar görev yaparken, devlete getirdiği yükler eleştiriliyor. Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci yazar Hacı Yakışıklı, muhtarlık biriminin kaldırılabileceğini söyledi.

31 Mart Yerel Seçimlerin ardından elde edilen verilere göre Türkiye'de 32 bin 238 mahalle ve 18 bin 278 köy bulunuyor. Toplamda 50 bin 516 muhtar görev alıyor. Muhtarlık işlemlerinin e-Devlet üzerinden yapılabilir olmasına rağmen, muhtarların devlet giderlerine yük olduğu savunuluyor.

Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteci yazar Hacı Yakışıklı, yaptığı açıklamalarda muhtarlıkların devlete yüklediği maliyetlere dikkat çekti. Yakışıklı, Türkiye'deki 50 binden fazla muhtara ödenen maaş ve diğer maliyetlerin devlete büyük oranda yük getirdiğini belirterek, bu ödeneklerin daha faydalı alanlarda kullanılabileceğini savundu.

Yakışıklı, Türkiye'deki muhtarların sadece maaş ödemelerinin yıllık olarak devlete 858 milyon 873 bin 32 TL yük getirdiğini ifade etti. Muhtarlık aylık ödemelerinin yıl bazında ise 10 milyar 306 milyon 476 bin 384 TL olduğunu belirtti. Muhtarlar, SGK maaşı dışında bazı ek ücretler de alıyorlar.

Hacı Yakışıklı, muhtarlarla ilgili bir sorun olmadığını vurgulayarak, "Amacımız bağcıyı dövmek değil, üzüm yemek olacak," diyerek muhtarların yarattığı maliyetlerin daha verimli ve etkin kullanılabileceğini savundu.