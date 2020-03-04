İkra Projemiz Başladı

Isparta İl Müftülüğü tarafından organize edilen ve Isparta ilimizde mevcut olan İmam Hatip lisesi ve İmam hatip ortaokulları ile kitap okuma projesi 29.02. 2020 tarihinde yapılan kahvaltılı toplantı ile başlatıldı.Öğrencilerimiz arasından farklı sınıflardan seçilen ve farklı okulların öğrencileri olmak üzere 70 öğrencimiz ile İkra Projesi başlatıldı. Projemiz kapsamında öğrencilerimize her ay bir kitap okutulması ve okunulan kitapların özetlerini yapılması ayrıca öğrencilerimizin Hatip ünvanına sahip olmalarından dolayı kitapların sunumu ile ilgili çalışma yapmaları projemiz kapsamında yer almaktadır.Öğrencilerimizle her ayın ilk haftasında toplanıp okunan kitapların değerlendirmesi yapılacak, kritiği yapılacak ayrıca yeni okuyacakları kitaplar da bu arada dağıtılacak.Kitaplarını okuyan öğrencilerimize müftülük tarafından ödüller verilecek.29 02 2020 tarihinde yapılan bu toplantıya il müftümüz Bayram Şahin, Isparta Müftülüğü İl Gençlik koordinatörü Şaban Yılmaz ve Isparta'da bulunan İmam Hatip lisesi ve imam hatip ortaokullarının müdürleri katıldı. Toplantının sonunda öğrencilerimize kitaplarını il müftümüz Bayram Şahin verdi. İl müftüsü Bayram Şahin geleceğimiz olan bu gençlerimize, öğrencilerimize başarılar diledi.