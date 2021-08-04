Müftü Şahin Çandır Köyünde

Isparta İl Müftümüz Bayram Şahin, Müftü Yardımcısı Seyit Böğet ve Sütçüler Müftülüğü personeli ile birlikte Çandır Köyünde meydana gelen orman yangınında zarar gören bölgeyi ziyaret ederek vatandaşlarımızın acılarını paylaştı.Çandır köyü ve civarında meydana gelen yangında, ormanların, evlerin, hayvanların ve tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgede incelemelerde bulunan İl Müftüsü Şahin, vatandaşlarla görüşerek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.Müftü Şahin yaptığı açıklamada, “Çok üzücü bir manzarayla karşı karşıyayız. Üzüntümüzü ifade edecek kelime bulamıyoruz. Bütün duamız, çabamız; ülkemiz genelindeki orman yangınlarının bir an önce son bulması yönünde. Rabbim milletimizi ve tüm insanlığı bu ve bunun gibi her türlü afetlerden, musibetlerden muhafaza buyursun. ” dedi.