Akaryakıt fiyatlarına yansıyan motorin zammı, gece yarısından itibaren 1,36 lira artışla pompalara yansıdı. Bu zam ile birlikte İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,74 liradan satılmaya başlandı. Benzin fiyatları ise doların yükselişi nedeniyle yeni bir zam bekleniyor. Şu an itibarıyla benzinin litresi ortalama 21,29 liradan satılıyor.

Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik ve doların değer kazanması, akaryakıt pompa fiyatlarına yansıyan etkenler arasında yer alıyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 76,75 dolara kadar yükseldikten sonra günü 76,29 dolar seviyesinde tamamladı. Bugün itibarıyla Brent petrolün varili, yüzde 0,7 oranında bir düşüşle 75,75 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 71,26 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en büyük petrol tüketicileri olan ABD ve Çin'den gelen karışık ekonomik verilerin küresel ekonomik resesyon endişelerini artırmasının etkisi büyük oldu. Suudi Arabistan'ın petrol üretiminde günlük 1 milyon varil ek kesintiye gitme kararı da petrol fiyatlarını pazartesi günü 1 dolardan fazla artırmıştı. Ancak, artan ekonomik yavaşlama endişeleri, OPEC+ grubunun fiyatları destekleme çabalarını sınırlayarak petrol fiyatlarını kontrol altına aldı.

Çin'de ihracatın beklentilerin altında daraldığı ve ithalatın da yavaşladığı haberleri, petrol fiyatlarını baskı altına almaktadır. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikalarına yönelik belirsizlikler de yatırımcıları temkinli davranmaya yönlendirmektedir. Petrol stoklarında geçen hafta beklenen azalışın gerçekleşmesi, talebin hala yüksek olduğu algısını yaratarak fiyatların düşüşünü sınırladı.

Uzmanlar, arz daralması endişeleri ve yaz seyahat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte benzin ve jet yakıtı talebinin artacağını ve petrol fiyatlarının 80 ila 90 dolar aralığında seyredebileceğini tahmin etmektedirler.

Brent petrolde teknik olarak 75,89 ile 76,02 dolar arasının direnç, 75,66 ile 75,56 dolar arasının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtilmektedir.