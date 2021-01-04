Minyatür sanatı, 2020 yılında UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras unsurlarımız içerisinde yer almıştır.Bakanlığımız Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü Yaygın Kültür Eğitim Faaliyetleri kapsamında 2013 yılından itibaren Müdürlüğümüz bünyesinde geleneksel Türk süsleme sanatları ve el sanatları kurs eğitimleri yapılmaktadır.Amacımız hazırladığımız e–katalog ile Türk minyatür sanatı geleneği içerisinde yapılan eserlerin gelecek nesillere minyatür sanatını ve yörenin somut olmayan kültürel miras değerlerini bir belge ışığında sunma gayretidir.Türk kültür mirasına yönelik araştırma ve derleme yaparak gelecek nesillere aktarılmasında toplumsal bilinci oluşturan, kültürel konularda kent hafızası niteliğindeki bu çalışmalarımız devam edecektir.