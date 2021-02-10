*MİNİK BURCU’dan SIFIR ATIK PROJESİNE DESTEK

*BAŞKAN VELİ GÖK’TEN BURCU’YA TEŞEKKÜR.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök’ün talimatıyla Eğirdir’de başlanan ve Isparta ili içerisinde pilot ilçe olduğumuz Sıfır Atık Projesi tüm hızıyla devam ediyor. Eğirdir Belediyesi Zabıta Müdürü Ümit Metin, Çevre Mühendisi Pınar Kesiktaş, Park Peyzaj Mimarı Aslı Akyol atık malzemelerin değerlendirilmesi adına çalışmalar başlatmıştır. Burcu Aslan isimli 6. sınıf öğrencimiz yarıyıl tatilinde elindeki atık malzemelerden yapmış olduğu metaryelleri Belediye Başkanımız Veli Gök'e hediye göndererek Sıfır Atık Projesine destek verdiğini belirtti.Zabıta Müdürü Ümit Metin ‘Bu çalışmalarımızın genç arkadaşlarımız tarafından destek görmesi bizleri memnun etmiştir. Bu ve benzeri çalışmalar pandemi döneminde evde kapalı kalan gençlerimizin kaliteli zaman geçirerek boş zamanların da teknolojiden uzak kalmalarına, üreten ve düşünen çevreci gençlerin yetişmesine vesile olacaktır.’ dedi.Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, ‘Burcu Aslan isimli kızımıza teşekkür ediyor, çalışmalarına devam etmesini istiyorum, ülkemizin çalışkan ve üretken gençliğe ihtiyacı var.’ ifadelerini kullandı.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALAKLA İLİŞKİLER BÜROSU)