Milyonları Kahreden Haber: Kredi Kartlarında Önemli Bir Özellik Resmen Kalkıyor!"

1 Nisan'dan itibaren, vatandaşların kredi kartı harcamalarını kontrol altına almak ve enflasyonu düşürmek amacıyla bireysel kredi kartlarında bir uygulamaya kısıtlama getiriliyor. Bu kısıtlama ile giyim, market, elektronik ve benzeri alışverişlerde sonradan taksitlendirme imkanından yararlanılamayacak.

Artık vatandaşlar, yalnızca sağlık, eğitim, vergi ve sigorta ödemelerinde taksitlendirme imkanından faydalanabilecekler. Özel bankaların da benzer bir uygulamayı hayata geçireceği tahmin ediliyor, ancak henüz kesin bir karar alınmamış durumda. Bu nedenle, özel bankalarda sonradan taksitlendirme uygulamasının devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

Bu kararın temel nedeni, kredi kartı borçlarının ve enflasyonun düşürülmesi olarak belirtiliyor. Kısıtlama ile tüketici harcamalarının kontrollü bir şekilde yönetilmesi ve kredi kartı borçlarının artmasının önlenmesi hedefleniyor.