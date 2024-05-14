Kooperatif Ev Alacaklarına Önemli Uyarı: Zararınızı Talep Edin!

Ankara'da bir kooperatiften ev almak için peşinat ve taksitleri ödeyen Bora Yalçın, inşaatta ilerleme olmaması üzerine dava açarak önemli bir tazminat kazandı. Olay, diğer ev alacakları için de dikkat çekici bir örnek teşkil ediyor.

Bora Yalçın, toplamda 460 bin lira ödemesine rağmen evin bitirilememesi üzerine müspet zarar davası açtı ve 578 bin lira tazminat kazandı. Yalçın'ın, inşaatın 2 yıl içinde tamamlanması gereken sözleşmeye rağmen ilerleme olmaması üzerine aldığı karar, tüketici haklarını savunmak adına önemli bir adım oldu.

Kooperatif projesine dahil olan diğer vatandaşların da benzer sıkıntılar yaşamaması için öncelikle tapunun alınması gerektiğine dikkat çekiliyor. Noter aracılığıyla yapılan sözleşmelerde tapunun tescil edilmesi büyük önem taşıyor. Tapu alınmadan diğer kayıplar için dava açılabilmesi mümkün olmadığı için, öncelikle tapunun alınması gerekiyor.

Bu tür durumlarla karşılaşan vatandaşların, haksız durumda kalmamak adına mücadele etmeleri önemli. Zararlarının karşılanması için gerekli adımların atılması gerekiyor.