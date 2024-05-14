ISUBU İstihdam Fuarı'nda İŞKUR İşbaşı Eğitimleriyle Tanıtıldı!

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Eğirdir Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen İstihdam Fuarı'nda İŞKUR, 8 Mayıs 2024 tarihinde stant açarak öğrencilere faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.İl Müdürlüğü iş ve meslek danışmanları tarafından açılan stantlarda, gençleri çalışma hayatıyla tanıştırmak amacıyla açık iş ilanları, işbaşı eğitim programları ve Kurum Portalı hakkında bilgi verildi. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği İŞKUR standında iş arama kayıtları alınırken, özgeçmiş hazırlama ve iş bulma stratejileri konusunda da İş Kulübüne yönlendirmeler yapıldı.İŞKUR'un üniversite öğrencilerine ve yeni mezunlara yönelik faaliyetlerini tanıtmak amacıyla düzenlenen etkinlik, katılımcılar tarafından olumlu karşılandı ve ilgiyle takip edildi.