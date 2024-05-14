Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi

Mehmet Şimşek'ten Kamuda Tasarruf ve Ekonomiye İlişkin Açıklamalar

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile yaptığı basın açıklamasında kamu tasarruf önlemlerini duyurdu. Sosyal medya hesabından da detayları paylaşarak önemli bilgilendirmelerde bulundu.

Mehmet Şimşek'in yaptığı paylaşımda, 8 aydır devam eden yıllık cari açıkta düşüşün, uygulanan programın başarısı olduğunu belirtti. Mart ayında 2023 yılına göre cari açıktaki yıllık iyileşmenin 25,8 milyar dolar olduğunu ve bu iyileşmenin ilk çeyrekte yıllık cari açığın milli gelire oran olarak yaklaşık yüzde 2,7'ye gerilediğini ifade etti.

Bakan Şimşek, programlarına duyulan güvenle risk priminin düştüğünü ve dış finansmana erişimin arttığını vurgulayarak, rezerv hariç sermaye girişinin mart ayında yıllık cari açığın 20 milyar dolar üzerinde olduğunu belirtti. Bu gelişmelerin, döviz rezervlerinde iyileşmenin devam edeceğini ve makro finansal istikrarın güçleneceğini, dezenflasyon sürecine önemli katkı sağlanacağını öne sürdü.

Bakan Şimşek, kamuda tasarruf önlemlerinin yanı sıra altın ithalatına getirilen kota konusunda da açıklamalarda bulundu. Ülkenin menfaatine yönelik politikalar izleyeceklerini ve kaynakları ülke ekonomisine, yatırıma, üretime ve istihdama yönlendireceklerini belirtti.