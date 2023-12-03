Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Vatandaş için Zam Hesabı Başladı



Aralık ayına adım atılırken, milyonlarca çalışan için asgari ücret belirleme süreci başladı. Görüşmelerin ay sonuna kadar devam etmesi beklenirken, memur ve emekli maaşları için kritik olan enflasyon verisi de hafta başında açıklanacak.

Bu yıl ocak ve temmuz aylarında asgari ücrete toplamda yüzde 114 zam yapılmıştı. Asgari ücrette ve diğer ücretlerde temel gösterge olarak enflasyon öne çıkarken, Merkez Bankası'nın 2023 yılsonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak öngörüldü. Ancak, bazı kaynaklar 6 aylık enflasyonun yüzde 37.76 olduğunu belirtiyor.

2023 Yılı Enflasyon Tahmini ve Diğer Önemli Rakamlar:

2023 yılı enflasyon tahmini: Yüzde 65

6 aylık enflasyon: % 37.76

SSK ve Bağ-Kur emeklileri zam oranı: % 37.76

Memur emeklileri zam oranı: % 49.46

Refah payı eklenmesi gündemde; Ocak ayındaki zamların ardından Meclis'ten geçecek yasal düzenleme ile refah payı ödenmesi planlanıyor. En düşük maaş olan 7.500 TL'nin 10 bin liraya çıkartılması bekleniyor.

Asgari Ücrette Beklentiler:

Asgari ücret tahmini: 17 bin lira

Kamu görevlileri ve emekliler için tahmini zam: %40-50

Olası zam oranlarına göre net asgari ücret tahminleri:

%40 zam: 15 bin 962 lira 80 kuruş

%55 zam: 17 bin 673 lira 10 kuruş

Memur ve Emekli Zamları:

2024 ve 2025 yılları için belirlenen zam oranları:

2024: İlk altı ay yüzde 15, ikinci altı ay yüzde 10

2025: İlk altı ay yüzde 6, ikinci altı ay yüzde 5

Ocak ve temmuz aylarında enflasyon ve toplu sözleşme oranlarını aşan memur ve emeklilere fark ödenecek.

SSK ve Bağkur Emeklileri İçin Durum:

Ocak ve temmuzda enflasyon oranında zam alacaklar.

Hükümetin refah payı eklemesiyle birlikte zam oranları daha da artabilir.

Sonuç ve İkramiyeler:

Asgari ücretlinin zam oranı, memur ve emekli zamlarına benzer olabilir.

Çalışan emeklilere bir kereye mahsus 5 bin lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Beklentilere göre, ocak ayında yapılacak olan zamların, vatandaşların maaşlarında önemli bir artışa neden olması bekleniyor. Ancak, enflasyon ve diğer ekonomik faktörlerin gelişimine bağlı olarak resmi açıklamaların ardından net rakamlar ortaya çıkacak.