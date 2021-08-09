Milli Halterciler Davraz’da Kampa Girdi

Akdeniz’in İncisi Davraz Kayak Merkezi, 23 Yaş Altı Kadın Halter Milli Takımı sporcularını ağırlıyor. Davraz Spor Salonunda yaklaşık 2 ay sürecek kampta toplam 20 sporcu var.Davraz Kayak Merkezi son dönemlerde yapılan yatırımlarla turizmi 12 aya yayma hedefine doğru emin adımlarla ilerliyor. Kış mevsiminde hatırı sayılır bir ziyaretçi ağırlayan Davraz geçtiğimiz yıl hizmete giren spor salonuyla sporculara yüksek rakımda kamp ve antrenman yapma imkanı sağladı. Davraz Kayak Merkezi’nde oluşturulan lavanta ve gül bahçeleri ise ziyaretçilerine yaz mevsiminde görsel şölen sunacak. Tüm bu imkanlarla Davraz 12 ay boyunca ziyaretçilere ve sporculara hizmet verecek.Tarihi büyük başarılarla dolu Halter Milli Takımı’nın genç sporcuları Finlandiya’da 24 Eylül – 2 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Avrupa Şampiyonası’na hazırlanmak için Davraz Yüksek Rakımlı Kamp Merkezi’ni seçti. Bu seçimde Davraz ve Finlandiya’nın rakımlarının birbirine yakın olması da etkili oldu. Ay yıldızlı sporcular 2 ay boyunca teknik direktör ve antrenörler nezaretinde günde çift antrenman yaparak çalışmalarını sürdürecek. Milli sporcular Davraz’daki imkanların mükemmel olduğunu şehirden uzak, doğal bir ortamda ve yüksek rakımda antrenman yapmanın kendilerini olumlu etkilediğini söylediler.Milli Takım Antrenörü Gamze Şen, 1 Ağustos’ta başlayan kampta çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ettiklerini belirterek Davraz kampının iklim ve coğrafi yapısından dolayı sporcuların performanslarına katkı sağlayacağını söyledi.Milli Sporculardan Beden Eğitimi Öğretmeni Melike Günal ise “ Biz burada arkadaşlarımızla beraber Avrupa Şampiyonasına hazırlanıyoruz. İlk defa burada kamp yapıyoruz hem antrenman yerinden hem kaldığımız otelden hem de yemeklerinden çok memnun kaldık. Bu imkanı bizlere sağlayan herkese teşekkür ederim” dedi.Yüksek rakımlı kampla birlikte kaldırdığı ağırlığı 5 kilo arttırdığını söyleyen Gamze Altun ise “Geldiğimden beri silkmede 73 kilo olan derecemi 78 kiloya çıkardım. Davraz’ı çok beğendim, havası çok güzel o yüzden çok iyi oldu burası. İnşallah buradaki çalışmalarımızın ardından ülkemize madalya kazandırırız” dedi.Davraz Yüksek Rakımlı Kamp Merkezi milli haltercilerin yanı sıra Eskrim Milli Takımı kampına da ev sahipliği yapacak.