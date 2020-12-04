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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veliler ve öğretmenler için çok önemli duyuru

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veliler ve öğretmenler için çok önemli duyuru
ISPARTA
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Son dakika haberi: Koronavirüs önlemleri nedeniyle uzaktan eğitim devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin EBA canlı harici derslerde siber saldırılardan korunmaları için uyarılarda bulundu. Yapılan açıklamada, ''Siber saldırı risklerinden korunmak için canlı harici ders öncesinde açıklamamızdaki aşamaları uygulamanızı önemle rica ediyoruz.'' denildi. İşte detaylar..

Son dakika haberleri: Tüm Türkiye uzaktan eğitim devam ederken Milli Eğitim Bakanlığı'ndan önemli duyuru geldi.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs önlemleri kapsamında eğitim faaliyetlerinin EBA TV Kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA Canlı Ders Sistemi aracılığıyla yürütüldüğü hatırlatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika duyurusu...

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Açıklamada, öğrencilerin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği, uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilmiş olup kısa zamanda devreye alındığı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

'YENİDEN HATIRLATMAK İSTERİZ'

Bilindiği gibi Koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitim faaliyetlerimiz; EBA TV Kanalları, Eğitim Bilişim Ağı (EBA) İnternet Platformu ve EBA Canlı Ders Sistemi aracılığıyla yürütülmektedir.
 
Öğrencilerimizin kendi sınıf arkadaşları ve öğretmenleriyle ders yapabilmesine olanak sağlayan EBA Canlı Ders özelliği, uzaktan eğitim için özel olarak geliştirilmiş olup kısa zamanda devreye alınmıştır.
 
Okul öncesi eğitimden 12. sınıfa kadar tüm sınıf seviyelerinin haftalık ders saatlerinin tamamını uzaktan eğitim ile yapması ve öğrenme eksikliği oluşmaması amacıyla harici canlı ders özelliği de ayrıca yayına alınmıştır. Harici canlı dersler esnasında kamuoyuna da yansıyan siber saldırılara maruz kalınmaması için öğretmenlerimizin dikkate alması gereken hususları, yeniden hatırlatmak isteriz.


MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDAN ÖĞRETMENLERE ÖNELİ UYARI

Harici canlı derslerde öğretmenlerimizin;
 
 Her ders için yeni ID ve şifre belirleyerek EBA'ya bu bilgileri girmeleri,
 Ders oluştururken "Bekleme Odası (Waiting Room)" özelliğini aktive etmeleri,
 Derse başlarken öğrencilerin isimlerini değiştirebilme seçeneklerini kapatmaları 
 gibi basit kontrollerle benzer siber saldırılar engellenebilecektir.

'GEÇERSİZ KILACAKTIR'

Öğretmenlerimizin her ders için farklı ID ve şifre kullanmaları, daha önce çeşitli iletişim kanallarından paylaşılmış olan canlı ders bilgilerini geçersiz kılacaktır. 
 
Öğretmenlerimiz, dersleri oluştururken "bekleme odası" özelliğini aktive ederek derse katılacak olan öğrencileri kontrol edip böylece sahte kimlikle derse girmeye çalışan şahısların ders ortamına katılmalarını engelleyebileceklerdir. 
 
Ayrıca öğretmenlerimizin, ders başlarken öğrencilerin isim değiştirmelerine olanak sağlayan özelliği devre dışı bırakmaları, böylelikle gerçek kimlikleriyle derse giren öğrencilerin sonradan bu bilgileri değiştirmelerine engel olacaktır. 
 
Bu hatırlatmalar, tüm öğretmenlerimizin cep telefonlarına kısa mesaj yoluyla da iletilmiştir.
 
 
 
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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan veliler ve öğretmenler için çok önemli duyuru
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