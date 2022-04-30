Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer Isparta’da

Millî Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer İl Eğitim Değerlendirme toplantısına katılmak üzere Isparta’ya geldi.Isparta Valiliği’nde; Vali Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekilleri Recep Özel, Mehmet Uğur Gökgöz’ün yanı sıra Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve öğrenciler tarafından karşılanan Bakan Özer ardından Valilik Şeref defterini imzaladı.Milli Eğitim Bakanı Sayın Mahmut Özer Isparta ziyaretinde Müjdeyi verdi.Milli Eğitim Bakanı Özer, Isparta Merkez ve ilçelerinde yapılan yatırımlara ek olarak yıl sonuna kadar Milli Eğitime 660 milyon TL'lik ek ödenek ile eğitim yatırımların devam edeceğini söyledi.Ardından Bakan Özer başkanlığında İl Eğitim değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.