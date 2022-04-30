Jandarma Teşkilatı Bayram Süresince 7-24 Denetimde OlacakRamazan Bayramı trafik tedbirleri kapsamında "Bayramınız Kemerli Olsun" sloganıyla 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen trafik uygulaması Isparta’da il merkezi ve 12 ilçede trafik ekipleri tarafından bayram süresince devam edecek.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram tatili için yola çıkan sürücülere emniyet kemeri kullanımı, hız ihlalleri, cep telefonu kullanımı, uykusuz ve yorgun araç kullanmama konusunda bilgilendirme yaptılar.Vali Ömer Seymenoğlu İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük ile birlikte Isparta Eğirdir karayolunda bulunan jandarma denetim noktasında ekipler tarafından gerçekleştirilen uygulamaya katıldı.Vali Seymenoğlu, sürücülere bayram yoğunluğu nedeniyle yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli davranmaları, trafik kurallarına uymaları, emniyet kemeri takmaları ve hız sınırı ihlali yapmamaları yönünde uyarılarda bulunarak, Isparta’ya özgü gül kolonyası ve gül lokumu ikram ederek, Ramazan bayramlarını kutladı.Minik yolculara da kırmızı düdük, kırmızı ve sarı kart, balon boyama kitabı ve boya kalemi hediye eden Vali Seymenoğlu, çocuklardan ebeveynlerinin trafik kurallarına uymamaları halinde düdük çalarak onları uyarmalarını istedi.İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük jandarma teşkilatı olarak Ramazan Bayramı süresince Isparta il genelinde 7-24 esasıyla görev başında olacaklarını belirterek, tüm sürücülerinden trafik ve hız kurallarına uymalarını istedi.İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “Bayramınız Kemerli Olsun” uygulaması kapsamında Ramazan Bayramı süresince hızdan kaynaklı kazaların önlenmesine yönelik denetimlere ağırlık verilecek. Kazaların yoğunlaştığı yol kesimlerinde Mobil Radar Araçları ve Elektronik Sistemlerle hız denetimleri artırılacak.