ISPARTA'DA TRAFİK KAZASI
Kaza Karaağaç Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ISBAŞ Opet Petrolün üst tarafında yaşandı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan 32 PN 779 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan sitenin duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti.
Otomobil, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.
Kaza Karaağaç Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı ISBAŞ Opet Petrolün üst tarafında yaşandı.
Sürücüsünün kontrolünden çıkan 32 PN 779 plakalı otomobil, yol kenarında bulunan sitenin duvarına çarptı. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri yaralı sürücüye müdahale etti.
Otomobil, kaza yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı.