Mevsim Değişimleriyle Ruh Sağlığınızı Koruyun

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. İbrahim Eren, mevsim değişimlerinin ruh halimizi etkilediğine dikkat çekiyor. Prof.Dr. Eren'e göre, doğanın değişen ritmi insanın duygusal dengesini değiştirebiliyor.

Özellikle mevsim geçişlerinde, biyolojik saatimizin mevsime uyum sağlamakta zorlanabileceğini belirten Prof.Dr. Eren, bu uyumsuzluğun hormonlar, ışık ve uyku gibi faktörler tarafından tetiklenebileceğini ifade ediyor.

Isınan havaların ve artan güneş ışığının genellikle olumlu algılanmasına rağmen, bazı kişilerde duygusal dalgalanmalara yol açabileceğini vurguluyor. Özellikle ilkbaharda depresyonun sıkça görüldüğünü belirten Prof.Dr. Eren, bu dönemde insanların kendilerini aşırı yorgun, sürekli uykulu ve kayıtsız hissedebileceğini ekliyor.

Mevsim geçişlerinde depresyonun yanı sıra bipolar bozukluklar, panik bozukluk, anksiyete bozuklukları ve uyku düzensizliklerinin de sıkça karşılaşılan sorunlar arasında olduğuna dikkat çekiyor.

Prof.Dr. Eren'in önerileri şu şekilde:

Gün ışığından faydalanın ve en az 1-2 saat güneş ışığı alın. Düzenli ve yeterli miktarda uyumaya özen gösterin. Hobilerinize ve tutkularınıza zaman ayırın. Fiziksel aktiviteyi ihmal etmeyin, düzenli olarak spor yapın. Sosyal ilişkilere vakit ayırın ve arkadaşlarınızla birlikte olun. Sağlıklı ve dengeli beslenin, karbonhidratlı yiyecekleri aşırı tüketmekten kaçının ve bol su için. İhtiyaç halinde uzmanlardan yardım isteyin.

Ruh sağlığınızı korumak için bu önerilere dikkat edin ve kendinizi mutlu ve dengede hissedin!