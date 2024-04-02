Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin Yeşil Geleceğine Katkıda Bulunacak 861 Yeni Personel Arıyor!

Orman Genel Müdürlüğü, ülkemizin doğal varlıklarını korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adım atıyor. 2024 yılında gerçekleştirilecek geniş kapsamlı istihdam hamlesi kapsamında, Orman Genel Müdürlüğü 861 yeni çalışana iş kapıları açıyor.

Yayınlanan duyuruya göre, Orman Genel Müdürlüğü çeşitli alanlarda görev yapacak uzmanlara ihtiyaç duyuyor. İşletme müdür yardımcılığı, biyoloji uzmanlığı, teknik görevlilik ve daha pek çok farklı pozisyonda istihdam sağlanacak.

Bu kapsamlı alım, Orman Genel Müdürlüğü tarihindeki en geniş çaplı işe alım olma özelliği taşıyor. Adaylardan, Devlet Memurları Kanunu'na uygun niteliklere sahip olmaları, askerlikle ilişkilerinin bulunmaması veya askerlik hizmetini tamamlamış olmaları, sağlık açısından herhangi bir problem taşımamaları ve belirli suçlardan hüküm giymemiş olmaları beklenmektedir.

Başvuru sürecine ilişkin detaylar henüz netleşmemiş olsa da, bu önemli fırsattan yararlanmak isteyen adayların yakından takip etmeleri önerilmektedir. Orman Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin yeşil geleceğine katkı sağlayacak uzmanları arıyor!