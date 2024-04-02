Isparta'da Seçim Sonuçları Belli Oldu: İşte Kazanan Belediye Başkanları!

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Isparta'da kazanan belediye başkanları netlik kazandı. İşte partilerin aldığı sonuçlar ve kazanan isimler:

AK Parti: Isparta genelinde oyların %41,7'sini alarak birinci parti oldu. Mevcut Belediye Başkanı ve adayı Şükrü Başdeğirmen, ikinci dönemine seçildi. İlçelerde ise AK Parti adayları 8 ilçede seçimi önde tamamladı.

İlçe Belediye Başkanları:

Aksu: Veli Kahraman (AK Parti)

Atabey: Serdar Pehlivan (AK Parti)

Eğirdir: Mustafa Özer (AK Parti)

Sütçüler: İsmail Yurdabak (AK Parti)

Yenişarbademli: Mehmet Akif Özata (AK Parti)

Şarkikaraağaç: Ali Göçer (AK Parti)

Uluborlu: Ahmet Oğuz Bakır (AK Parti)

Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak (AK Parti)

İYİ Parti: İYİ Parti, 2 ilçede belediye başkanlığını kazandı.

İlçe Belediye Başkanları:

Yalvaç: Mustafa Kodal (İYİ Parti)

Gelendost: Mustafa Özmen (İYİ Parti)

CHP: CHP, 1 ilçede belediye başkanlığı kazandı.

İlçe Belediye Başkanı:

Gönen: Osman Kesmen (CHP)

MHP: MHP, 1 ilçede belediye başkanlığı kazandı.

İlçe Belediye Başkanları:

Senirkent: Hüseyin Baykal (MHP)

Beldelerde de farklı partilerden birçok belediye başkanı seçildi. Büyükkabaca, Çarıksaraylar, Çiçekpınar, Güneykent, Hüyüklü, Kuleönü, Sarıidris, Sav Beldesi ve Senir bölgelerindeki kazanan belediye başkanları da şu şekilde:

Büyükkabaca: Mustafa Durmuş (MHP)

Çarıksaraylar: Özcan Turhan (AK Parti)

Çiçekpınar: Metin Akbulut (AK Parti)

Güneykent: İsmail Hakkı Türen (MHP)

Hüyüklü: Kadir Minnet (MHP)

Kuleönü: Nuri Erdoğan (AK Parti)

Sarıidris: Osman Özdemir (AK Parti)

Sav Beldesi: Mustafa Avşar (MHP)

Senir: Ömür Yorulmaz (AK Parti)

Isparta'da yapılan seçimlerde kazanan adayları tebrik ediyor, ilçe ve beldelerin daha da güzelleşmesi ve gelişmesi için başarılar diliyoruz.