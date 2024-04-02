Isparta'da Seçim Sonuçları Belli Oldu: İşte Kazanan Belediye Başkanları!
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Isparta'da kazanan belediye başkanları netlik kazandı. İşte partilerin aldığı sonuçlar ve kazanan isimler:
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, Isparta'da kazanan belediye başkanları netlik kazandı. İşte partilerin aldığı sonuçlar ve kazanan isimler:
- AK Parti: Isparta genelinde oyların %41,7'sini alarak birinci parti oldu. Mevcut Belediye Başkanı ve adayı Şükrü Başdeğirmen, ikinci dönemine seçildi. İlçelerde ise AK Parti adayları 8 ilçede seçimi önde tamamladı.
- İlçe Belediye Başkanları:
- Aksu: Veli Kahraman (AK Parti)
- Atabey: Serdar Pehlivan (AK Parti)
- Eğirdir: Mustafa Özer (AK Parti)
- Sütçüler: İsmail Yurdabak (AK Parti)
- Yenişarbademli: Mehmet Akif Özata (AK Parti)
- Şarkikaraağaç: Ali Göçer (AK Parti)
- Uluborlu: Ahmet Oğuz Bakır (AK Parti)
- Keçiborlu: Yusuf Murat Parlak (AK Parti)
- İYİ Parti: İYİ Parti, 2 ilçede belediye başkanlığını kazandı.
- İlçe Belediye Başkanları:
- Yalvaç: Mustafa Kodal (İYİ Parti)
- Gelendost: Mustafa Özmen (İYİ Parti)
- CHP: CHP, 1 ilçede belediye başkanlığı kazandı.
- İlçe Belediye Başkanı:
- Gönen: Osman Kesmen (CHP)
- MHP: MHP, 1 ilçede belediye başkanlığı kazandı.
- İlçe Belediye Başkanları:
- Senirkent: Hüseyin Baykal (MHP)
Beldelerde de farklı partilerden birçok belediye başkanı seçildi. Büyükkabaca, Çarıksaraylar, Çiçekpınar, Güneykent, Hüyüklü, Kuleönü, Sarıidris, Sav Beldesi ve Senir bölgelerindeki kazanan belediye başkanları da şu şekilde:
- Büyükkabaca: Mustafa Durmuş (MHP)
- Çarıksaraylar: Özcan Turhan (AK Parti)
- Çiçekpınar: Metin Akbulut (AK Parti)
- Güneykent: İsmail Hakkı Türen (MHP)
- Hüyüklü: Kadir Minnet (MHP)
- Kuleönü: Nuri Erdoğan (AK Parti)
- Sarıidris: Osman Özdemir (AK Parti)
- Sav Beldesi: Mustafa Avşar (MHP)
- Senir: Ömür Yorulmaz (AK Parti)
Isparta'da yapılan seçimlerde kazanan adayları tebrik ediyor, ilçe ve beldelerin daha da güzelleşmesi ve gelişmesi için başarılar diliyoruz.