METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR!)



Başlama Zamanı : 15.09.2022 12:00 TSİ

Bitiş Zamanı : 18.09.2022 18:00 TSİ



Halen bölgemizde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının, Isparta ve Burdur il geneli ile Antalya’nın iç kesimlerinde 18.09.2022 Pazar gününe kadar mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Ani sıcaklık değişimleri ve kuvvetli meteorolojik hadiseler ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınlayacağı hava tahmin raporları ve meteorolojik uyarıların dikkatle takip edilmesi önem arz etmektedir.



METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ



