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Merkez Bankası Resmen Açıkladı:

Merkez Bankası Resmen Açıkladı:
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Merkez Bankası Resmen Açıkladı: İşte Emekli ve Memura Temmuz Ayında Yapılacak Zam

Merkez Bankası tarafından yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde gelecek ay görülmesi beklenen enflasyon oranına yer verildi. Bu tahmin doğrultusunda, emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına temmuz ayında yapılacak zam da ortaya çıkmış oldu.

Enflasyon Verileri Hayal Kırıklığı Yarattı

Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bu sabah açıklanan mayıs ayına ilişkin enflasyon rakamları ile büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. TÜİK tarafından açıklanan verilerden umduğunu bulamayan emekliler, maaşlarına temmuz ayında yapılacak zamdan şimdiden ümidini kesmiş durumda.

Son Veri 3 Temmuz’da Açıklanacak

Emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak ara zam için referans olacak son veri, 3 Temmuz tarihinde açıklanacak. Buna karşın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) paylaştığı son rapor, maaşlarına gelecek zam oranını bekleyen yurttaşların merakını biraz olsun giderdi.

Merkez Bankası 6 Aylık Enflasyon Farkını Açıkladı

Merkez Bankası tarafından düzenli olarak her ay yayınlanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde, haziran ayında görülmesi beklenen enflasyon oranı paylaşıldı. Merkez Bankası, emekli, memur ve memur emeklilerinin alacakları zam oranını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon farkı için yüzde 23.5 seviyesine işaret etti.

Emeklilere Yapılacak Zam Kesinleşmeye Başladı

TCMB’nin yayınladığı rapor doğrultusunda yüzde 23.5 olarak şekillenmesi beklenen TÜFE oranına, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yüzde 1.5 oranında refah payı eklenmesi bekleniyor. Böylelikle, emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına temmuz ayı itibarıyla yüzde 25 zam yapılması öngörülüyor.
Bu zam oranı, milyonlarca vatandaşın hayatını doğrudan etkileyecek ve ekonomik koşullara bir nebze olsun nefes aldırmayı amaçlıyor. Temmuz ayında yapılacak olan bu artış, enflasyon karşısında maaşların erimesini engellemek için atılmış önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

 
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