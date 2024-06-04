Araç Sahipleri Dikkat: Plakalar Tek Tek Sökülecek Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren yeni bir düzenleme yürürlüğe girdi. Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin kişisel bilgileri içeren maddelerinde yapılan değişiklikler sonucu, araç plakalarında bazı yenilikler zorunlu hale geldi. Yönetmeliğin 35. maddesinin 3. fıkrasında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, tüm araç plakalarının yenilenmesi gerekecek. Plakalarda Yeni Dönem: Tek Tek Sökülecek Yeni düzenlemeye göre, basılan tüm tescil plakalarında 12 haneli seri numarasının yanı sıra 15x15 milimetre modüllü karekod bulunması zorunlu olacak. Bu değişiklikle birlikte plaka değişimlerinde, eski plakalar yerine 12 haneli seri numarası ve karekod içeren yeni plakalar takılacak. “TÜVTÜRK’e Gidildiğinde Plakadan Geçmez” Muğla Kamyoncu Otomobilci ve Şoförler Esnaf Odası Başkanı Arif Özer, plaka sistemindeki yeni düzenlemeleri değerlendirdi. Özer, araç alım satımlarında, TÜVTÜRK muayenelerinde ve plaka kayıplarında ağır kusur olarak değerlendirilen plakaların değiştirildiğini belirtti.

Plaka değişiminin zorunlu olmadığını ifade eden Özer, "Plakalar eğer TÜVTÜRK muayenesinden geçmezse ya da araç alım satımlarında sorun çıkarsa, Noterler Birliği'nden alınan kağıt ile plakanın referans numarasının eşleşmesi gerekiyor" diye konuştu. Korsan ve Sahte Plakalar Engellenecek Yeni uygulama ile korsan ve sahte plakaların engellenmesi hedefleniyor. Plaka basımı işleminde, teslim alan kişinin kimlik numarasının sisteme girildiğini ve bir teslim belgesi düzenlendiğini belirten Özer, "Bir nüshasını da dosyamızda saklıyoruz." ifadelerini kullandı. Bu düzenleme, plaka sahteciliği ve korsan plakaların önüne geçilmesi açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

Araç sahiplerinin, yeni düzenleme kapsamında plakalarını yenilemeleri ve gerekli belgeleri temin etmeleri önem arz ediyor. Yeni plakalarla birlikte güvenlik önlemleri artırılmış olacak ve sahtecilik gibi sorunların önüne geçilecek.

